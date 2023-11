Torneio Paraná de Verão reúne quatro equipes

A temporada 2024 vai começar em dezembro para quatro equipes do futebol Paranaense que vão participar da segunda edição do Torneio Paraná de Verão. Diferente do ano anterior, quando três equipes participaram do torneio, neste ano a competição terá a participação do Cianorte, atual campeão, do Maringá FC, PSTC e Galo Maringá e ainda terá a Rede Massa como patrocinadora oficial.





O torneio preparatório para a temporada 2024 será disputado em um quadrangular, com todas as equipes se enfrentando e as duas que mais pontuarem disputam a final. A primeira rodada será no dia 13 de dezembro, com a partida entre PSTC e Galo Maringá, no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, e 16 de dezembro entre Cianorte e Maringá FC no Estádio Albino Turbay em Cianorte.

