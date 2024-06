Vasco afunda, e zona de rebaixamento é formada só por gigantes

O triunfo do Vitória sobre o Atlético-MG, ocorrido na noite desta quinta-feira (20) em Salvador, aliviou o time de Thiago Carpini e afundou o Vasco na tabela. O resultado, aliás, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com quatro gigantes do futebol nacional.



O Vasco se juntou a Corinthians , Grêmio e Fluminense na zona da degola. Os quatro times perderam suas partidas na última quarta-feira (19) e só têm chance de deixar o Z4 no final de semana.

O Cruzmaltino, que tropeçou diante do Juventude, não vence desde o dia 12 de maio e demitiu Álvaro Pacheco - já são cinco embates sem vitória, incluindo uma goleada sofrida para o Flamengo por 6 a 1 no início do mês.



Já o alvinegro paulista tropeçou nos seus últimos quatro compromissos. Em meio às turbulências políticas, o técnico António Oliveira balança no cargo, e dois dos três próximos confrontos ocorrem fora de casa: contra Athletico e Palmeiras - no meio dos duelos, a equipe encara o Cuiabá na Neo Química Arena.

O Grêmio tem dois jogos a menos em relação aos seus oponentes, mas ligou o sinal de alerta porque perdeu seus últimos três compromissos. O impacto é ainda maior porque o time de Renato Gaúcho já atuou seis vezes neste mês e acumula partidas atrasadas após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.



O Fluminense é o lanterna e só tem uma vitória em 10 confrontos do Brasileirão. O elenco de Fernando Diniz, em meio à pressão da torcida, tem o clássico contra o Flamengo pela frente, já neste fim de semana.