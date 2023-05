Permanência no PSG ou contrato com outro clube? Veja o que se sabe sobre o futuro de Lionel Messi

Lionel Messi voltou aos treinamentos, mas a permanência do argentino no PSG segue incerta.





O QUE ACONTECEU



Messi foi punido e ouviu protestos da torcida. O jogador foi afastado por uma semana devido a uma viagem para a Arábia Saudita. Ele ainda recebeu uma multa de R$ 9 milhões. Renovação com o PSG está travada desde a Copa do Mundo. O contrato do argentino com o clube francês se encerra em junho deste ano.

Barcelona, MLS e Arábia Saudita monitoram a situação. Segundo a imprensa europeia, o Barça tenta viabilizar o retorno de Messi, enquanto Inter Miami (EUA) e Al-Hilal tentam seduzir o jogador a se aventurar em outros mercados. A definição só deve acontecer no fim da temporada. Neste momento, o argentino quer voltar a jogar pelo PSG e conquistar o Campeonato Francês.



TENSÃO NO PSG





Messi viajou sem autorização e pediu desculpas em vídeo nas redes sociais. O argentino foi à Arábia Saudita em dia de treino do PSG e acabou punido pelo clube. Nos Stories do Instagram, ele se explicou. Na última semana, torcedores protestaram na porta da sede do Paris Saint-Germain, gritando "Messi, filho da p***" e "Neymar, vá embora".

O PSG está disposto a negociar a renovação com o argentino. Após tirar Messi de seus planos, o time francês voltou atrás e, de acordo com o The Times, tenta construir um projeto em volta do craque argentino na próxima temporada.



VAI PARA A ARÁBIA SAUDITA?



O programa "El Chiringuito", da Espanha, afirmou que Messi aceitou uma proposta do Al Hilal. O time árabe é rival do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo. Reencontro com Sergio Busquets. Segundo o programa, o ex-Barcelona também aceitou uma proposta do time árabe. Pai de Messi negou o acerto com o Al Hilal. Em postagem nas redes sociais, Jorge Messi afirmou que "não há acordo verbal, nem assinado".

Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A decisão nunca será tomada antes de Lionel terminar o campeonato com o PSG. Terminada a temporada, será hora de analisar e ver o que há, e então tomar uma decisão". Jorge Messi, nos Stories do Instagram.



VOLTA AO BARCELONA E CHANCE NA MLS



