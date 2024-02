Com ou sem Arthur Elias, Corinthians amplia sua dinastia no feminino

Diante de mais de 33 mil torcedores, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Itaquera, e conquistou a Supercopa do Brasil na manhã deste domingo (18). Em três edições do torneio, o Corinthians ficou com a taça em todas –antes, em 2022 e 2023.







Com o título, o clube alvinegro ficará com R$ 600 mil em premiação paga pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Já o time de Belo Horizonte irá receber R$ 400 mil.



Este foi o primeiro título do técnico Leandro Piccinato no Corinthians, depois da longeva e vitoriosa era de Arthur Elias, que deixou o Parque São Jorge no ano passado para comandar a seleção brasileira. No ano passado, o time já havia conquistado o Paulista sob comando do técnico interino.

É também a primeira taça sob a presidência de Augusto Melo, o que pode ser um alívio para diretoria do clube. A atual gestão, iniciada em janeiro deste ano, começou de forma desastrosa dentro e fora de campo.



Diante da empolgada torcida alvinegra, que marcou presença em Itaquera, o Corinthians teve mais posse de bola na etapa inicial. Por outro lado, o Cruzeiro conseguia se sobressair com boa atuação defensiva.

As Brabas só conseguiram abrir o placar aos três minutos do segundo tempo, com Duda Sampaio em cobrança de falta. Sete minutos depois, Gabi Portilho acertou o travessão.



As Cabulosas, como são conhecidas as cruzeirenses, ensaiaram uma pressão nos minutos finais. Byanca Brasil chegou a marcar um belo gol aos 41, mas que foi anulado com ajuda do VAR.

Além do tricampeonato da Supercopa do Brasil, o time alvinegro é pentacampeão do Campeonato Brasileiro (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023) e tetracampeão da Libertadores (2017, 2019, 2022 e 2023) e do estadual (2019, 2020, 2021 e 2023).



O futebol foi reativado no Parque São Jorge em 2016 e, desde então, tem dado alegrias para Fiel torcida.

O Cruzeiro dá os primeiros passos em seu processo para consolidar a modalidade. Vice-campeão da Série A2 do Brasileiro em 2019, o time celeste chegou a sua primeira grande decisão de um torneio nacional.



A classificação à decisão do título ocorre após uma processo de reformulação da modalidade iniciado por Ronaldo Fenômeno no clube de Belo Horizonte.

Ronaldo adquiriu 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) em dezembro de 2021 e convidou Kin Saito para o cargo de diretora de futebol. A equipe começou a treinar na Toca da Raposa 2 somente no ano passado, antes utilizava a infraestrutura de uma universidade particular em Belo Horizonte.



Revelado pelo Cruzeiro e com uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, o Fenômeno, aliás, esteve em Itaquera nesta manhã.



Arthur Elias, que acompanhou a vitória do Corinthians na semifinal sobre a Ferroviária, não foi ao estádio neste domingo em função de compromissos com a seleção brasileira.