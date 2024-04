Yuri Alberto desabafa sobre episódio com Mano Menezes no Corinthians

O atacante Yuri Alberto disse que procurou ajuda psicológica para dar a volta por cima no Corinthians após ter sido chamado de burro por Mano Menezes.



Yuri Alberto relembrou a fase ruim que passou entre o final de 2023 e o início deste ano. Ele abriu o coração em entrevista à Corinthians TV e frisou que, mesmo jogando mal, não se escondeu em nenhum momento.

O atacante afirmou que passou por um momento difícil e que procurou ajuda profissional após o ocorrido na derrota para o São Bernardo, no início de janeiro. Na partida em questão, o então técnico do time perguntou se o jogador era "burro" por ter cometido uma falta no ataque. A cena repercutiu e gerou polêmica.



Yuri acrescentou que os atletas devem ter acompanhamento psicológico e comemorou a volta da sua "melhor fase". O camisa 9 já balançou a rede oito vezes no ano, tendo marcado nos últimos quatro jogos que disputou.

"No final do último ano e início desse ano, foi um momento muito difícil para mim, humilhação muito grande. Não me escondi em momento algum, mesmo jogando mal, entrega não faltava, pessoal cornentando pra caramba, eu dava a cara e me entregava pelo Corinthians", disse Yuri Alberto, à Corinthians TV.



"Foi um momento muito difícil, depois do ocorrido no jogo do São Bernardo, fui procurar ajuda. Tive que ter muita sabedoria e paciência pelo o que aconteceu. Esse trabalho tem sido muito importante, acho que todo jogador tem que ter isso"

"Quando falavam de psicólogo, a gente já pensa que é para maluco, doido da cabeça, mas nada a ver. Eu tenho muita dificuldade de expressar os sentimentos que estou passando, nesses momentos eu me retraía, guardava tudo. Acho qualquer jogador que tiver uma pessoa a assim com você, é muito importante. Você joga tudo para fora. As coisas estão fluido bastante, melhor fase está voltando."