Zubeldía admite necessidade de volantes, e São Paulo prioriza Thiago Mendes

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, vem admitindo que seu elenco se mostra carente por volantes, e a diretoria indicou a posição como uma das prioridades para a janela enquanto negocia com Thiago Mendes. O mercado da bola reabre no dia 10 de julho.



O São Paulo tem apenas dois volantes à disposição no momento: Luiz Gustavo e Alisson. Pablo Maia se recupera de lesão e Damián Bobadilla está na Copa América com a seleção paraguaia. Iba Ly, jovem promovido da base no início do ano, ainda não ganhou chances.

O clube negocia o retorno de Thiago Mendes, e a conversa já tem a ciência de Zubeldía. O jogador veste a camisa do Al Rayyan, do Qatar, e o contrato vai até a metade do ano que vem. O estafe do jogador de 32 anos, porém, tenta a liberação antecipada.



A direção do São Paulo já fez uma primeira reunião na casa do atleta na última sexta-feira (14). O volante já conversou com o técnico argentino e esteve na Neo Química Arena para acompanhar o empate do Tricolor contra o Corinthians, no domingo.

Zubeldía fez elogios a Thiago Mendes depois do Majestoso. Ele ressaltou ainda que a função feita pelo jogador é "muito importante" em seu esquema de jogo".



"Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galoppo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo", disse Zubeldía, em entrevista coletiva.

