Globo aguarda possível queda de Vasco ou Santos para renovar contrato da Série B do Brasileirão

A Globo vai aguardar o fim da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o próxima quarta-feira, dia 6, para iniciar conversas de renovação do contrato pela Série B do Brasileirão, a segunda divisão nacional.



O atual acordo terminou ao fim da edição deste ano, no último fim de semana, com o acesso de Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense para a primeira divisão.





Publicidade

Publicidade

Na visão da empresa, se Vasco ou Santos forem rebaixados, o valor do torneio seria maior do que no caso de o Bahia ser excluído da divisão de elite do futebol nacional, numa tabela proporcional ao tamanho da torcida dos times.





As quatro equipes com menor número de pontos acumulados ao longo do campeonato caem para a série B e, a duas rodadas do fim, três já estão matematicamente rebaixadas: América-MG, Coritiba e Goiás. Vasco e Santos são as que mais correm risco de juntarem-se a este trio.