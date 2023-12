Com chance de ser campeão antecipado, Palmeiras enfrenta o Fluminense neste domingo

A torcida palmeirense faz contagem regressiva para comemorar o bicampeonato brasileiro. E a festa pode acontecer neste domingo (3) no Allianz Parque, quando o Palmeiras recebe o Fluminense, às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Com 66 pontos, três a mais que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, o Verdão será campeão se vencer o Fluminense e os rivais não ganharem os seus jogos.

Publicidade

Publicidade





O Galo joga no sábado (2) contra o São Paulo, no Mineirão, o Flamengo encara o Cuiabá no domingo, no Maracanã, e o Botafogo entra em campo também no domingo no fechamento da rodada para receber o Cruzeiro, no Nilton Santos.





Mesmo que os adversários vençam, o Palmeiras estará muito perto de colocar as mãos na taça se confirmar o seu favoritismo diante do Fluminense, que deve poupar seus principais jogadores.

Publicidade





Neste cenário, o Verdão iria a 69 pontos contra 66 dos rivais e 20 vitórias contra 19. E poderia ser campeão na última rodada mesmo que perca para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e os outros três vençam.





As quatro equipes terminariam o campeonato empatadas com 69 pontos e o campeão sairia nos critérios de desempate.

Publicidade





Além do número de vitórias - todos ficariam com 20 -, o segundo critério é o saldo de gols e a vantagem palmeirense também é grande. São 30 gols de saldo contra 23 do Botafogo, 22 do Atlético e 14 do Flamengo.





RETORNOS



Publicidade





Além do técnico Abel Ribeiro, que retorna de suspensão e poderá ficar no banco de reservas, o Palmeiras tem a volta de dois titulares para esta partida. O zagueiro Gustavo Gomez e o lateral Mayke retornam após cumprirem suspensão.





Quem está fora da partida é o atacante Rony, que será submetido a uma cirurgia no braço após fraturar o local no jogo da última rodada contra o América-MG. O atacante só volta a jogar no ano que vem. Mayke deve atuar no seu lugar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: