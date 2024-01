Goleiro Neneca fala em construir ‘defesa sólida’ no Londrina EC

O goleiro Hélio Miguel Júnior, o Neneca, que hoje está à frente da meta do Londrina, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11) que o objetivo é, junto do elenco alviceleste, “construir uma defesa sólida em 2024” e ter uma meta menos vazada.





Na campanha da Série B, em que o Tubarão ficou em 19° e foi rebaixado, o LEC teve a pior defesa da competição, com 58 gols sofridos.

O jogador de 20 anos é filho de Hélio Miguel, o Neneca, que marcou época vestindo a camisa do Tubarão campeão paranaense de 1981 e foi campeão brasileiro em 1978, com o Guarani.





A avaliação do jovem atleta, que até ano passado estava no sub-20, é que 2023 foi um ano muito produtivo e que “vai ficar marcado na minha vida”, já que foi sua estreia no profissional. “Penso em 2024 repetir, fazendo boas partidas e se firmar na meta alviceleste.”

E, no dia a dia do clube, o preparador de goleiros Edson Sabiá é uma figura importante na trajetória do jogador. “É um cara que eu conheço há muito tempo. Estou no Londrina há dez anos, então tenho uma bagagem com ele”, citando ainda que seu colega de profissão, o camaronês Tiwa Yvan, de 19 anos, “é um garoto exemplar”, com futuro no esporte.





“Eu acredito que ele (Tiwa Yvan) vai dar muito certo no futebol brasileiro, no futebol estrangeiro, e vejo nele o que aconteceu comigo. Um moleque que vem tendo projeção, sub-17, sub-20, e quem sabe futuramente vai jogar na meta alviceleste profissional”, projeta.

TRANQUILIDADE E CONFIANÇA





Em um momento de transição, com os primeiros passos da Squadra Sports no Londrina, Neneca diz que o treinador Emerson Ávila e a nova gestão têm passado “tranquilidade, confiança e seriedade no trabalho”.





