Gramado do estádio do Café em Londrina recebe manutenção

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Londrina por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), começou os trabalhos de manutenção do gramado do estádio Municipal Jacy Scaff, conhecido como estádio do Café. Serão feitos os procedimentos de descompactação do solo e a aplicação de um agente orgânico para remoção de pragas e plantas daninhas. O valor da manutenção é de R$ 68 mil.





Conforme o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Claudemir Fattori, os trabalhos são essenciais para a garantia da qualidade do gramado. “O Estádio do Café é uma das principais arenas esportivas de Londrina, e recebe eventos o ano todo. Por isso, é fundamental que ele esteja em boas condições para que as competições transcorram bem e seja transmitida uma boa imagem da cidade para todos os espectadores”, disse.

O agrônomo e diretor da empresa, Denis Renaux, destacou o planejamento e a ordem que cada etapa seguirá nos trabalhos. “Nós estamos fazendo primeiro a descompactação e a aeração do solo. Depois, vai ser feito o controle das plantas daninhas e a cobertura de todo o gramado com uma mistura de areia, composto orgânico e fertilizantes para fazer a recuperação do campo”, relatou.





O objetivo do processo de descompactação é permitir a oxigenação do solo, facilitar a drenagem e fornecer a nutrição adequada ao gramado, resultando em uma maior qualidade do campo. Primeiro, são feitas pequenas perfurações ao longo do gramado, com o auxílio de maquinário especializado. Após esse procedimento, é depositada areia adubada dentro destes furos.

Simultaneamente à descompactação, é feita a aplicação de um agente orgânico, cuja função é a remoção de pragas e plantas daninhas. Segundo a empresa, esta primeira aplicação deve remover em até 70% a presença dessa vegetação. Porém, para a remoção total, o processo deve continuar sendo feito por até 15 dias. Como o agente orgânico utilizado é específico no combate à estas plantas daninhas, a grama do estádio não será afetada.





Após a conclusão dos trabalhos, a recomendação é que as atividades no gramado sejam suspensas por no mínimo, 30 dias.





