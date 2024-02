Londrina EC adota erro zero e joga por alívio contra o PSTC em Alvorada do Sul

Sem mais chance de errar, o Londrina tem um confronto decisivo nesta quarta-feira (7) na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Paranaense.





Em duelo direto, o Tubarão encara o PSTC, às 20h, em Alvorada do Sul, pela sétima rodada, e precisa ganhar para sair da zona vermelha do Estadual.



Publicidade

Publicidade





Sem vencer na competição até aqui - apenas Londrina e o lanterna São Joseense ainda não ganharam -, o Alviceleste vê o campeonato se afunilar com apenas mais cinco jogos para o fim da primeira fase. Em 11º lugar, com quatro pontos, o LEC tem a chance de ultrapassar o rival na classificação e respirar mais aliviado. O PSTC está na 10ª posição, também com quatro pontos.







Na última rodada, o time deixou a primeira vitória escapar aos 48 minutos do segundo tempo. Apesar da decepção pelo resultado, o rendimento da equipe diante do FC Cascavel agradou aos jogadores e ao técnico Emerson Ávila. Foi a melhor atuação até aqui e aumentou a confiança do elenco para buscar uma recuperação.

Publicidade





"O gol sempre te dá uma confiança a mais, além de poder ajudar a equipe. A gente espera que a vitória venha agora contra o PSTC porque estamos trabalhando muito para isso. Uma vitória neste momento vai nos dar a confiança para buscarmos uma arrancada no campeonato", afirmou o atacante Peu, autor do gol alviceleste em Cascavel.





Se a briga principal neste momento é para fugir da ZR, o LEC ainda aspira a classificação para as quartas de final. A diferença para o Andraus, atual oitavo colocado, é de apenas dois pontos - o Londrina ainda terá o confronto direto com o time de Campo Largo fora de casa.

Publicidade





A tentativa alviceleste é buscar esta primeira vitória e depois engatar uma sequência de resultados positivos para chegar na segunda fase.





ESCALAÇÃO

Publicidade





Satisfeito com o desempenho do time no estádio Olímpico Regional, o técnico Emerson Ávila fará apenas uma alteração no Londrina. O volante Marthã está suspenso com o terceiro cartão amarelo e será substituído pelo prata da casa Victor Hugo.





Outro garoto, Lauan, agradou na sua primeira partida como titular e será mantido na lateral esquerda apesar da volta de Vinícius Silva, que estava suspenso.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: