Londrina EC anuncia primeiros reforços e quer fechar elenco até 3 de janeiro

O Londrina confirmou nesta quinta-feira (28) as duas primeiras contratações para 2024.





O lateral-direito Thiago Ennes, 27 anos, e o atacante Henrique, 30, foram anunciados pelo clube e se apresentam na próxima quarta-feira (3), quando ocorre a reapresentação do elenco. O clube quer fechar o elenco até a semana que vem.

Publicidade

Publicidade





Ennes chega para ser um dos atletas mais experientes do jovem elenco alviceleste. O lateral também conhece bem o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador tem dois acessos para a Série B na carreira: Confiança, em 2019, e o Remo, em 2021.





Revelado no futebol do Rio de Janeiro, Ennes passou pela base do Fluminense e Flamengo, onde se profissionalizou em 2016. Depois rodou por Cuiabá, Náutico, São Bernardo, Santo André, Sampaio Corrêa e Paysandu. Jogou também em Portugal e, em 2023, atuou pelo Campinense (PB), onde disputou 18 partidas.

Publicidade





Já Henrique é atacante de lado e foi revelado no futebol gaúcho. Jogou por cinco temporadas no futebol da Bulgária, além de ter atuado em Portugal também. No segundo semestre deste ano, jogou a Série B pelo Sampaio Corrêa.







Publicidade

ELENCO





O Londrina trabalha contra o tempo para fechar o elenco até a próxima semana, quando os jogadores voltam aos treinos. O objetivo é que o técnico Emerson Ávila tenha todo o grupo de atletas à disposição no dia 3, já que o período de preparação será curto até a estreia no Paranaense, no dia 18, contra o Operário, em Ponta Grossa. Pelo menos mais quatro ou cinco reforços serão oficializados nos próximos dias.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: