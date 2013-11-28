Pesquisar
Náutico
Tubarão X Náutico
Prefeitura de Londrina organiza força-tarefa para deixar Café pronto até domingo
6ª rodada
Confira os jogadores do LEC relacionados para enfrentar o Náutico
Até o final do ano
Maikon Leite deixa o Palmeiras e assina com o Atlas, do México
Luta contra o rebaixamento
Vasco treina chutes de longe para furar retranca do Náutico
28 nov 2013 às 22:08
Medo do rebaixamento
Torcida do Vasco faz fila por ingressos para domingo
27 nov 2013 às 21:32
5 a 1
Após goleada, técnico do Santos faz elogios a Montillo
20 out 2013 às 11:32
Tendência de verão
Clássico e chique, estilo náutico volta mais feminino e retrô
18 out 2013 às 08:44
Na Vila
Aranha resume empate do Santos contra o lanterna: 'lamentável'
25 set 2013 às 23:30
