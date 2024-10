Londrina EC quer manter treinador, mas Claudinei Oliveira não deve permanecer

O Londrina define nos próximos dias a permanência ou não do técnico Claudinei Oliveira em 2025. O clube quer a sequência do trabalho, mas o treinador dificilmente deve seguir no Alviceleste na próxima temporada.







Após a última partida pela Série C, no fim de semana passado contra o Athletic, o treinador declarou em entrevista coletiva que a tendência era a sua saída, já que não teria sido procurado pelo LEC para discutir o planejamento do ano que vem.







Em entrevista na quinta-feira (10), Guilherme Bellintani, proprietário da SAF do LEC, falou sobre as declarações de Claudinei e analisou como normais, apesar de entender que qualquer planejamento futuro deve ser feito após o encerramento das competições.

"Precisamos conversar e isso vai acontecer nos próximos dias. É normal quando termina qualquer competição e acredito que se ele não quisesse permanecer, teria dito na entrevista", afirmou Belintani.





"Claudinei é um treinador espetacular, já fez um grande papel e é uma pessoa fantástica também. Agora, acredito que ele quer entender de nós o que a gente quer para o ano que vem e nós também vamos ouvi-lo sobre o que ele pretende."





Bellintani revelou que o acordo com o treinador previa uma renovação automática para 2025, em caso de acesso para a Série B. Se a classificação não acontecesse, qualquer uma das partes poderia romper o contrato.





Internamente, o Londrina avalia que Claudinei Oliveira é um treinador que tem mercado em equipes de divisões superiores e isso pode dificultar a permanência. O próprio treinador revelou na sua última entrevista que, durante a Série C, teve uma proposta para ganhar muito mais em um clube de Série B, mas optou em seguir no LEC até o fim do Brasileiro.





