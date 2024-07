Londrina EC viaja para Minas Gerais com duas mudanças e uma dúvida

O Londrina está em Belo Horizonte onde treina na manhã desta sexta-feira (12) e encerra a sua preparação para o jogo de sábado (13) contra o Athletic, em São João del Rei. O último treinamento será no CT do América.







A delegação viajou na tarde de quinta-feira e o técnico Claudinei Oliveira tem uma dúvida para escalar a equipe. O atacante Iago Teles levou um pisão no pé durante a comemoração pela vitória contra a Aparecidense e foi poupado de algumas atividades.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No entanto, no último treino antes da viagem, o jogador participou normalmente do trabalho. Caso não jogue, Calyson entra no seu lugar.







No meio-campo, o treinador confirmou as entradas de Kadi e Samuel Andrade para suprir as ausências de Tauã e Marthã, que estão suspensos. Nas demais posições, Oliveira não promoverá alterações.

Publicidade





A provável escalação do LEC para a partida de sábado, às 17h, na Arena Sicredi, terá Arthur, Thiago Ennes, João Maisto, Rayan e Maurício. Kadi, Samuel Andrade e Rafael Longuine. Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles. O Londrina ocupa a sexta colocação, com 20 pontos, enquanto o Athletic é o vice-líder, com 25.





Em razão da pouca disponibilidade de voos, o Londrina precisou dividir a delegação em três grupos na viagem para Minas Gerais. Dois grupos de jogadores embarcaram de Londrina, mas em horários diferentes.





Já a comissão técnica viajou a partir de Maringá. Após o treino desta sexta-feira em BH, o Tubarão segue de ônibus, após o almoço, para São João del Rei, distante 180 quilômetros da capital mineira.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: