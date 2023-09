Londrina recebe Jogos da Juventude do Paraná neste fim de semana

Os jogos prosseguirão no sábado (30) e no domingo (1º), em 21 locais de competições, e contemplarão 15 modalidades esportivas. Além disso, 23 colégios servirão como alojamentos. As 15 modalidades que vão competir na final do Jujups, em Londrina, são: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginastica rítmica, handebol, handebol de praia, rugby, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.

Já a abertura oficial acontecerá a partir das 19h, no ginásio de esportes Moringão, com desfile das alegações municipais, acendimento de tocha da competição, atrações esportivas e culturais e presença de autoridades municipais e estaduais. Entre as atrações, haverá um show da dupla sertaneja Mariana e Mateus. O Moringão está localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.

A etapa final do Jojups será disputada em dois finais de semana. A primeira fase iniciará nesta sexta-feira (29), com jogos a partir das 8h, em diversos locais.

Os jogos contarão com a participação de cerca de 4 mil pessoas, incluindo os atletas sub-17 e as comissões técnicas, totalizando cerca de 4 mil pessoas. A previsão de público é de 15 mil pessoas.





Para o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, o evento incentiva a prática esportiva entre os londrinenses e movimenta a economia local.

Publicidade





“Antecipadamente, aproveito para agradecer a confiança do governo do Estado, da Secretaria do Esporte e do Paraná Esportes. Agradeço, ainda, todo o empenho e apoio do prefeito Marcelo Belinati, e de toda equipe da Fundação de Esportes, que se dedicam para realizar mais um grande evento em nossa cidade”, ressalto.





O coordenador de Esportes de rendimentos do governo do Estado do Paraná, Emerson Venturini, informou que mais de 20 colégios estaduais de Londrina vão receber as delegações. “Esses colégios serão adaptados para servir como alojamento das delegações, por meio de uma parceria do Núcleo Regional de Educação de Londrina e o apoio dos diretores dessas unidades”, citou.





A competição é uma realização do Governo do Estado, por meio da Seed (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte), com apoio da Prefeitura de Londrina, através da FEL.