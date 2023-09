Londrina EC vence o Sampaio Corrêa no Café após sete derrotas

Quase dois meses e sete jogos depois, o Londrina enfim voltou a vencer na Série B. Com gol de Paulinho Moccelin, o Tubarão derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite (28), no estádio do Café, e pelo menos mantém os aparelhos ligados. Em penúltimo lugar, o time de Roberto Fonseca segue na UTI, muito próximo da Série C, mas, como tem dito o próprio treinador, enquanto a matemática permitir é preciso lutar contra o rebaixamento. A equipe foi a 24 pontos e ainda está a seis do Avaí, primeiro fora da ZR e que ainda joga nesta 30ª rodada (restam oito jogos para o final).





O Londrina entrou em campo com duas mudanças: no gol, Lucas Frigeri enfim barrou Neneca, bastante contestado pelos últimos jogos que fez, e na lateral esquerda o irregular Salomão deixou Marcos Pedro no banco. Coisa rara neste campeonato, o time no entanto fez um primeiro tempo objetivo e eficiente. Agrediu o Sampaio desde o começo e não foi incomodado em nenhum momento. Aos 11 minutos, Ariel teve gol bem anulado ao pegar em posição de impedimento rebote do goleiro em chute de Paulinho Moccelin, O gol pra valer veio aos 18, com Moccelin, em jogada ensaiada: Lucas Mendes fez a passagem pela direita e cruzou na área, a zaga tirou e a bola sobrou no segundo pau para o camisa 7, que dominou livre e bateu certeiro.

Embora tivesse voltado do intervalo sem alterações, o Londrina mudou na forma de jogar. Se retraiu, como que esperando o Sampaio em seu campo, mas o time maranhense, que não perdia há dez jogos, pouco atacou. O jogo caiu e ficou no 1 a 0 que para o amargurado torcedor do Londrina tem sabor de goleada - última vitória havia sido em 7 de agosto (2 a 0 sobre o Vitória).





EM LONDRINA

LONDRINA 1

Lucas Frigeri; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; Rodrigo (Luan Freitas), João Paulo e Ariel (Garraty); Paulinho Moccelin, Iago Dias (Zé Vitor) e William Barbio (Peu). Técnico: Roberto Fonseca





SAMPAIO CORRÊA 0

Luiz Daniel; Matheus Pivô, Ícaro, Gustavo Henrique e Pará; Mikael (Claudinei) Ferreira (Vinícius Alves), Neto Paraíba (Riquelmo), Robinho e Vitinho (Nadson); Ytalo (Jô). Técnico: Fernando Marchiori





Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Local: estádio: Do Café





Gols: Paulinho Moccelin, aos 18min





Público: 481 (402 pagantes)





Renda: R$ 5.795