Londrina vence Ponta Grossa e lidera o Paranaense de basquete

Na noite desta quarta-feira (27), a APVE Londrina Basketball fez a estreia diante da torcida na temporada 2023. Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, o time recebeu o LDPG Ponta Grossa, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, e venceu por 82 a 70. Com o resultado, a equipe londrinense segue com 100% de aproveitamento após três rodadas e lidera a fase de classificação do Campeonato Paranaense.





O jogo começou muito equilibrado. O primeiro período terminou empatado em 16 a 16. No segundo quarto, os dois times aproveitavam as oportunidades que tinham e foram para o intervalo novamente com um empate: 41 a 41. No terceiro período, os donos da casa foram mais eficientes e, comandados pelo armador Luis Miguel, abriram nove pontos de vantagem, com placar parcial de 60 a 51. Na reta final de jogo, os atletas londrinense souberam administrar a diferença e fecharam o placar em 82 a 70.





Luis Miguel foi o cestinha da partida, com 25 pontos convertidos. Outro destaque individual do time londrinense foi o ala Pedro Lucas. Com 12 pontos e 10 rebotes, ele registrou um duplo-duplo, ocasião a qual o jogador atinge dois dígitos em dois quesitos diferentes. Além deles, o ala/armador Nathal e o ala Felipe Matias lideram a lista de assistências, com quatro, cada.







"Importante vencer em casa, importante receber o torcedor londrinense e muito importante os atletas estarem felizes. Conquistar um resultado como esse nos dá mais tranquilidade para seguirmos com nosso objetivo, que é a classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense", afirmou o técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto.

Com a disputa do Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes, realizado na semana passada, esse foi o quarto

jogo oficial em apenas uma semana. Diante do cansaço do elenco, o técnico Arody Neto deu folga coletiva ao grupo até a próxima semana. O time volta a entrar em quadra no dia 14 de outubro, novamente em casa, contra o Pato Basquete.





O projeto masculino adulto da APVE Londrina Basketball tem patrocínio da Unimed Londrina, da Prefeitura de Londrina e da Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). O projeto também tem o apoio do restaurante Kery Grill, da academia Cross Londrina e da clínica de fisioterapia Vinicius Coelho.