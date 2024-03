Londrina sofre goleada na Arena da Baixada e se despede do paranaense

O Londrina foi longe no Paranaense 2024, mas sai da competição com uma dolorida goleada de 6 a 0 para o Athletico sofrida na noite de domingo (10) em uma lotada Arena da Baixada, em Curitiba. O Tubarão cai pelo caminho nas quartas de final e fica também sem a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já o Rubro-negro aguarda o vencedor de Operário e Azuriz, que se enfrentam nesta segunda-feira (11), em Ponta Grossa, para conhecer o seu adversário na semifinal.





Diante de todas as mudanças que o clube sofreu nos últimos meses, chegar à segunda fase, derrubar a invencibilidade do Athletico - vitória na ida por 1 a 0, no Café - já foi uma vitória para o Alviceleste. No entanto, a goleada na capital foi uma grande decepção para o torcedor alviceleste, que compareceu em ótimo número na Ligga Arena. Foi a maior goleada que o LEC sofreu nos últimos 16 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Agora, é deixar para trás o Paranaense, levantar a poeira e aproveitar os 40 dias de preparação até o início da Série C, o principal objetivo do clube na temporada. A estreia no Brasileiro será em 20 de abril diante do Confiança, em Aracaju.





O técnico Emerson Ávila optou por repetir a escalação do Londrina da primeira partida - o treinador perdeu o zagueiro Luís Felipe, com uma lesão muscular, e preferiu deixar Riquelmy, outro que voltava de suspensão, no banco - e o Tubarão, que tinha a vantagem de jogar pelo empate, começou bem a partida e controlando a pressão atleticana.

Publicidade



| Desativado







O primeiro lance de perigo foi alviceleste. Em um lançamento longo, Peu avançou pela esquerda, driblou o zagueiro Kaíque e bateu forte para ótima defesa de Bento. O Athletico respondeu com chute perigoso de Erick, que Neneca colocou para escanteio.

Publicidade





Até os 20 minutos o jogo era igual e o LEC marcava bem e tinha posse de bola. Mas um vacilo na bola parada mudou a história do confronto. Zapelli cobrou escanteio da esquerda e Erick apareceu livre no primeiro pau. Marthã não acompanhou a movimentação e o volante rubro-negro marcou de calcanhar para a primeira explosão da Arena da Baixada.





O Tubarão sentiu o golpe e se perdeu. O Athletico se aproveitou e aumentou três minutos depois. Em novo erro de Marthã, a bola sobrou para Christian, que com categoria, deu uma cavadinha na saída de Neneca e deixou o Furacão com a vantagem suficiente para a classificação.

Publicidade





O Londrina demorou para voltar ao jogo e quase tomou o terceiro em dois lances com o centroavante Mastriani. O time só melhorou nos minutos finais, mas não conseguiu mais ameaçar o goleiro Bento.





Apesar de terminar bem a primeira etapa, o intervalo não fez bem ao Tubarão. Precisando de um gol para levar a disputa para os pênaltis, o LEC tomou o terceiro logo aos 30 segundos. Após cruzamento da direita, o gringo Mastriani fez de cabeça. Uma ducha de água fria e a classificação ficou escancarada para o Athletico.

Publicidade





A partir daí, o Londrina não viu mais a cor da bola e o rubro-negro imprimiu um ritmo de treino para construir uma goleada histórica no ritmo da torcida rubro-negra. Canobbio fez o quarto aos 19 após erro de Darlan, Erick marcou o segundo dele e o quinto aos 21 e o cambeense Pablo fechou o placar marcando o sexto aos 37, em falha de Neneca.

Foi a pior goleada sofrida pelo Tubarão desde 2008, quando havia perdido para o Foz do Iguaçu pela Copa Paraná de 2008.

Publicidade

Ficha técnica





Athletico: Bento, Madson (Léo Godoy), Kaique (Pedro Henrique), Thiago Heleno e Felipinho; Erick (Hugo Moura), Fernandinho, Christian e Zapell (Alex Santana)i; Mastriani (Pablo) e Canobbio. Técnico: Cuca

Publicidade

Londrina: Neneca; Thiago Ennes, Darlan (Frazan), Davi e Pedro Cacho. Marthã (Riquelmy), Victor Hugo e Rafael Longuine. Calyson (Jô), Everton Moraes (Pablo) e Peu (Henrique). Técnico: Emerson Ávila

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Estádio: Ligga Arena

Gols: Erick, aos 20, e Christian, aos 23 minutos do primeiro tempo, Matriani, aos 30 segundos, Canobbio, aos 19, Erick, aos 21 e Pablo aos 37 minutos do segundo tempo

Renda: 33.514 Público: R$ 1.159,030,00