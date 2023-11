Londrina vence AACC, de Marechal Cândido Rondon, no primeiro jogo da disputa do 3º lugar no Paranaense

O Londrina Futsal venceu, por quatro a zero, o AACC/Copagril/MC Rondon/Sicredi, de Marechal Cândido Rondon, nesta quarta-feira (15), o primeiro jogo da disputa do 3º lugar do Campeonato Paranaense Série Ouro.





Na partida, que aconteceu no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon, Bruna marcou três gols e Jamilly fez um.

Com o resultado, a equipe de Londrina joga por dois resultados (vitória e empate) na partida de volta para ficar com o 3º lugar.





Em caso de vitória do Marechal, a partida irá para a prorrogação e, persistindo o empate, pênaltis. A partida de volta acontece nesta quinta-feira (16), às 16h, também no Ginásio Ney Braga.