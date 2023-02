Londrinense é bicampeão da Copa Europeia de Kickboxing

O londrinense Guilherme Belarmino conquistou mais um grande resultado internacional ao vencer pela segunda vez a Copa Europeia de Kickboxing.





A competição foi disputada no fim de semana na cidade de Karlovac, na Croácia.



Integrante da seleção brasileira, Belarmino disputou três lutas e na final venceu o atual campeão mundial, um lutador da Romênia.





O londrinense se sagrou bicampeão da competição na categoria kicklight master até 84 quilos.





O Brasil retornou do Europeu com 11 medalhas no total, sendo quatro de ouro, seis de prata e uma de bronze.





