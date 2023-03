Londrinenses garantem vaga no Mundial de Paracanoagem

Os londrinenses Igor Alex Tofalini e Giovane Vieira de Paula venceram a Copa do Brasil de Canoagem de Velocidade e garantiram vaga no Campeonato Mundial de Paracanoagem, que será disputado em Duisburg, na Alemanha, entre 23 e 27 de agosto.







A Copa do Brasil foi realizada no domingo (19), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS), e contou com 87 atletas inscritos do Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro. A competição foi seletiva para o Mundial.

Bicampeão do mundo, Tofalini confirmou o seu favoritismo e venceu a categoria VL2 200m (canoa havaiana), deixando para trás o seu grande rival Fernando Rufino. Já Giovane de Paula foi o campeão nas categorias VL3 200m e KL3 200m (caiaque).





A equipe do Iate Clube de Londrina conquistou ainda outros bons resultados na Copa do Brasil. Anderson Benatti ficou com a medalha de bronze na categoria KL1 200m, Brenda de Almeida também foi terceira colocada na mesma categoria. Já Erick Farias terminou em quarto lugar na eliminatória da categoria KL2 200m e não se classificou para a final.





A equipe do Iate Clube de paracanoagem tem sete atletas, sendo seis homens e uma mulher, e tem o apoio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo ao Esporte) e do IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura). A equipe é dirigida pelo técnico Gelson Moreira e pelo preparador físico Vitor Loni.