Londrinenses representam o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, foi convocado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) para integrar a comissão técnica da seleção nacional da modalidade, na categoria sênior, durante o Campeonato Sul-Americano. A competição será realizada entre 24 e 30 de abril, em São Bernardo do Campo (SP), e soma pontos para o ranking mundial.





Também representando o Brasil, estará o atleta londrinense Vinícius Figueira, que é treinado por Oguido e compete na categoria Kumite masculino até 67kg. Ele competirá individualmente e também disputará o torneio por equipes, em que cada país é representado por cinco atletas titulares e dois reservas, que podem ser de diferentes pesos.

De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, cerca de 25 treinadores foram convocados para a comissão técnica, sendo cinco para a categoria sênior e o restante para as categorias de base. Oguido salientou, também, que sua primeira convocação para a seleção brasileira foi em 2017, e que inclusive já participou do circuito olímpico. “O Sul-Americano será um campeonato bem abrangente, com todas as categorias, indo da base até o sênior. Dessa vez, a CBK convocou vários técnicos novos para as categorias de base, para que eles possam ganhar experiência em representar o Brasil”, disse.





Ainda segundo Oguido, o atleta Vinícius Figueira vive um momento muito bom, tendo conquistado a medalha de ouro no Open de Las Vegas, realizado no início deste mês. “O Vinícius vem treinando em um ritmo bastante forte e com muita dedicação, e tem tudo para se destacar nesse campeonato também”, afirmou.

