Novo calendário da CBF pode alterar rotina do Londrina

O Londrina acompanha com atenção as mudanças anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário do futebol nacional, apresentadas nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro. As alterações afetam todas as divisões do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, os Estaduais e incluem ainda a criação de copas regionais. Para o Tubarão, que está a uma vitória de confirmar o acesso à Série B, o impacto dependerá diretamente de seu futuro na próxima temporada.





Se conquistar a vaga na Série B, o time alviceleste terá pela frente um calendário mais extenso. Em 2026, a competição terá início em 21 de março e término em 28 de novembro, ampliando o período de disputa. Por outro lado, se o acesso não vier, o Londrina continuará na Série C, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro. O torneio seguirá com 20 participantes para 2026, mas com uma diferença importante: apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D. A ideia da CBF é organizar a Série C para ter 28 equipes a partir de 2028, quando haverá uma mudança brusca no formato geral, que contará com seis rebaixamentos por ano.

Publicidade

Publicidade





Copa do Brasil





Publicidade

Independentemente da divisão em que estiver, o Londrina já tem garantida vaga na Copa do Brasil de 2026, conquistada com a terceira colocação no Campeonato Paranaense. A competição, no entanto, passará por modificações significativas. O número de participantes subirá de 92 para 126 clubes, e as quatro primeiras fases serão disputadas em jogos únicos.





O LEC não disputará a fase inicial, marcada para 18 de fevereiro, restrita aos 28 times de menor ranking entre os classificados. A tendência é que a estreia alviceleste seja na segunda fase, quando 74 clubes entram. Existe, porém, a possibilidade de o Tubarão estrear apenas na terceira fase. Para isso, precisaria conquistar o título da atual Série C, já que os campeões da Série C, Série D, Copa do Nordeste e Copa Verde terão direito a saltar as duas primeiras fases.

Publicidade





Outro detalhe importante: os times da Série A só entrarão na quinta fase, o que significa que o Londrina só poderá enfrentar um clube da elite se avançar até esse estágio.





Estaduais

Publicidade





Os campeonatos estaduais também sofreram ajustes. O número de datas foi reduzido de 16 para 11, com a competição marcada para o período de 11 de janeiro a 8 de março. Na prática, isso dá ao Londrina dois cenários distintos: em caso de acesso à Série B, o clube terá apenas duas semanas de preparação até a estreia na Segundona. Caso permaneça na Série C, o intervalo será maior, de aproximadamente um mês, até o início do torneio nacional.

Publicidade





O Campeonato Paranaense de 2026 já tem fórmula definida. Na primeira fase, os clubes serão divididos em dois grupos. As equipes do grupo A enfrentarão apenas os times do grupo B. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos, dois de cada chave, disputarão um quadrangular chamado Torneio da Morte para definir os dois rebaixados.





O Londrina está no grupo A, ao lado de Athletico, Maringá, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu. Esses clubes enfrentarão Coritiba, Operário, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá, integrantes do grupo B.

Publicidade





Copa Sul-Sudeste





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Outra novidade anunciada pela CBF é a criação da Copa Sul-Sudeste, marcada para 25 de março a 7 de junho de 2026. O torneio reunirá 12 equipes de seis estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Porém, não contará com clubes que disputarem competições continentais. As vagas serão destinadas principalmente aos melhores colocados dos estaduais do ano anterior. No caso paranaense, apenas dois representantes devem ser contemplados. Como o Londrina terminou o Paranaense em terceiro lugar, atrás de Operário e Maringá, a chance de participação é pequena. O campeão da nova competição terá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.





Série A





A elite do Campeonato Brasileiro também terá novidades. A Série A começará mais cedo no ano que vem, em 28 de janeiro, ainda durante os Estaduais, e será concluída em 2 de dezembro, com paralisação prevista para a Copa do Mundo. Como haverá Copa do Mundo Feminina em 2027, Copa América em 2028 e Copa do Mundo de Clubes em 2029, a tendência é que a antecipação seja mantida para as próximas temporadas.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.