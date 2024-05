Novo técnico Claudinei Oliveira aprova estreia, mas quer evolução do Londrina EC

Depois da estreia vitoriosa, o técnico Claudinei Oliveira projeta evolução no Londrina nas próximas rodadas. O treinador ficou satisfeito com o desempenho da equipe nos 2 a 0 sobre o São Bernardo , mas ressaltou que o time tem muito a melhorar.







Com pouco tempo para trabalhar, Oliveira mandou a campo a mesma formação que havia vencido o ABC, ainda sob o comando de Emerson Ávila.

Apesar dos nomes serem os mesmos, o LEC se mostrou bastante organizado e competitivo, fatores fundamentais para derrubar a invencibilidade do time paulista e vencer a primeira no Café .





"Todos que começaram jogando e aqueles que entraram depois foram bem, se doaram e correram muito. Alguns dos mecanismos que trabalhamos foram feitos, claro que faltou fazer muita coisa e o time vai melhorando aos poucos, com muito trabalho, vontade e humildade", ressaltou Claudinei Oliveira.



O treinador terá uma semana cheia de treinamentos até a partida contra o Volta Redonda, domingo (26), às 19h, no estádio do Café, pela sexta rodada da Série C. Oliveira elencou alguns pontos que ele espera que o time evolua já no próximo confronto.





"Podemos jogar um pouco mais, fazer um jogo mais apoiado e mais construtivo. Criar mecanismos para ficar um pouco mais com a bola", frisou. "E também pressionar um pouco mais o adversário para tentar retomar mais rápido a bola."





