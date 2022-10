Operário, Brusque e Náutico já estão rebaixados à Série C

A 36ª e antepenúltima rodada da Série B já definiu três rebaixados para a Série C de 2023: Náutico, Brusque e Operário, respectivamente 20º, 19ºe 18º colocados. A última vaga está entre CSA (17º), Novorizontino (16º), Chapecoense (15º) e Tombense (14º). Os resultados da sexta à noite (21) determinaram as quedas de Operário e Brusque. O Náutico havia caído no início da rodada.







A Chapecoense venceu o Tombense por 3 a 2, em Chapecó, e foi aos 42 pontos, rebaixando o Brusque, que na terça-feira (18) havia empatado em casa com o Novorizontino, por 2 a 2, e soma 33. O time de Brusque só pode chegar a 39, enquanto o Novorizontino, primeiro fora da ZR, tem 41.





Já o Fantasma caiu por "méritos próprios". Precisando vencer para ainda respirar na Série B, o time de Ponta Grossa perdeu por 2 a 1 para o CRB, em Maceió, permanecendo com 34 pontos. É outro que não alcança mais o Novorizontino. O Operário, além de vencer, teria que contar com tropeço da Chape.





