Academia de Londrina abre vagas para crianças de periferia treinarem lutas gratuitamente

A academia Fábrica de Campeões - localizada na região central de Londrina - vai abrir 30 vagas para crianças da periferia do município treinarem gratuitamente boxe e kickboxing duas vezes por semana. A ação tem como objetivo dar apoio a crianças carentes que não têm condições de pagar pelas aulas.





De acordo com o idealizador do projeto e dono da academia, o hendecacampeão brasileiro de kickboxing David Silveira, os futuros alunos não terão que se preocupar com gastos com roupas, equipamentos ou transporte.





"A gente vai correr atrás de patrocínios para contratar uma van para pegar a molecada. [Queremos fazer isso] com incentivo público e incentivo privado. Também vamos fornecer todo o material para a atividade física e, depois, as vestimentas com a ajuda dos patrocinadores", conta o atleta.

As aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras nos períodos da manhã e da tarde. Silveira deixa claro que a academia também dará apoio na alimentação das crianças. "Vamos oferecer um café para eles na hora de ir embora, tanto para quem estiver de manhã, quanto para quem estiver de tarde."







O idealizador da ação diz que a única exigência da academia é a de que não haja faltas sem justificativas. Os alunos selecionados deverão estar matriculados na escola e frequentá-la diariamente. "Se tiver mais que duas faltas na escola sem justificativa, a gente corta do projeto. A criança faltando, a gente substitui."

O projeto é exclusivo para crianças de colégios públicos. Os interessados podem entrar em contato pelo Instagram pessoal de Silveira (@davidkickboxing) ou pelo WhatsApp (43) 98411-0682.