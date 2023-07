Stein Cascavel é bicampeã da Copa Mundo de Futsal Feminina

A equipe de futsal do Stein Cascavel faturou o bicampeonato da Copa Mundo de Futsal Feminino na noite de segunda-feira (10) ao bater o Female, de Chapecó (SC). A final foi disputada na arena Albertina Salmon, em Paranaguá (Litoral) e o jogo terminou em 1 a 1 no tempo normal. A definição veio apenas nos pênaltis, com vitória paranaense por 7 a 6.





O torneio começou na última terça-feira (3) com 12 times de oito países na disputa: Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Rússia, Austrália e Colômbia. Esta é a segunda edição da competição.

Na disputa por terceiro lugar, o Taboão da Serra (SP) venceu o Normanochka, da Rússia, por 11 a 1.





O Stein Cascavel, atual campeão estadual, nacional, continental e mundial, não foi o único representante do Paraná na competição. As equipes de Londrina e Rio Branco ficaram pelo caminho nas quartas de final.





"O torneio foi um sucesso total e o nome do Paraná cresce cada vez mais no esporte. Estamos próximos da Copa do Mundo de futebol feminino e o futsal não fica atrás. Temos os campeões da Libertadores no masculino e feminino e Cascavel mais uma vez conquistou o torneio mundial feminino para orgulho do Paraná", afirma Helio Wirbiski, secretário estadual do Esporte.





