Atletas londrinenses conquistam quatro medalhas no Circuito Brasileiro de Duathlon

Globo consegue mudar horário de jogo da Brasil e resolve impasse de último capítulo de Renascer

A Globo conseguiu, com ajuda da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), resolver o impasse que tinha com o último capítulo do remake de "Renascer". O horário do jogo da seleção brasileira foi alterado, e a novela terminará no dia previsto.