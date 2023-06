Campeonato Brasileiro de Kickboxing será em Curitiba entre quinta e domingo

A 32ª edição do Campeonato Brasileiro de Kickboxing, organizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) com apoio do Governo do Estado, será realizada em Curitiba, no Ginásio do Tarumã, entre os dias 8 e 11 de junho.





O torneio é realizado desde 1991 e é considerado o maior da modalidade no continente americano, reconhecido pela World Association of Kickboxing Organization (WAKO). O campeonato garante pontuação para o ranking nacional que classifica atletas para eventos internacionais.

Na quinta-feira (8), o evento tem início com as pesagens, entre 8h e 15h. O início das competições está previsto para as 17h30, logo após abertura oficial e entrega do Troféu de Melhor Atleta do Ano de 2022. São 1.456 inscritos, representando 19 estados da federação.





“É mais um grande evento que conta com apoio total do Governo do Paraná”, afirma Clésio Prado, diretor de Fomento e Promoção do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná. “O torneio conta com o envolvimento de atletas renomados internacionalmente, em uma modalidade que cresce muito. São mais de mil participantes, de vários estados do País, competindo no Ginásio do Tarumã. Todos serão muito bem recebidos”.

O presidente da CBKB, Paulo Zorello, garante que será um dos maiores torneios de kickboxing da história. “O apoio que estamos recebendo do Paraná é muito importante, não apenas para esse evento, mas para o fomento do esporte. Você tem um legado para a população de Curitiba, Região Metropolitana e para pessoas de outros estados”, completou.





O torneio segue as categorias de pesagem definidas pela WAKO. Podem participar todos os atletas que completam 18 anos até o dia 8 de junho. Os nascidos depois desta data participam do 26º Campeonato Brasileiro de Kickboxing sub-17. Os competidores com idade entre 41 e 55 anos competem na categoria Master.





Serão premiados, com uma medalha exclusiva do evento, os três primeiros colocados das categorias masculino e feminino, nas modalidades Full Contact / Low Kicks / K1 Rules / Point Fight / Light Contact / Kick Light / Musical Forms / Creative Forms.