Londrinenses conquistam ouro e bronze em Campeonato de Triathlon em Guaratuba

Atletas da Atril (Associação Triatlética Londrinense) conquistaram 2 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze durante a 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Triathlon FPTri/Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Paraná. O evento ocorreu na manhã do último domingo (21) em Guaratuba, no litoral paranaense.





Francisco Luiz Viana e Marcos Antônio conquistaram os dois primeiros lugares, já o terceiro lugar ficou com Wilson Oliveira Paulino, todos nas categorias age group (por idade).

A ATRIL é incentivada pela FEL (Fundação de Esporte de Londrina) e Prefeitura Municipal de Londrina.





Essa etapa foi organizada pela FPTri (Federação Paranaense de Triathlon) com apoio do Governo do Paraná.

