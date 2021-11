COB terá prêmio anual para mulheres inspiradoras

O evento anual do COB (Comitê Olímpico do Brasil) para celebrar os melhores do ano terá, já a partir da edição deste ano, no próximo dia 7, em Aracaju (SE), uma categoria voltada exclusivamente às mulheres, chamada Inspire. O objetivo da premiação, segundo o comitê, é homenagear a atleta mais inspiradora do ano, ressaltando sua trajetória ao longo da temporada.



A novidade foi anunciada na segunda-feira (22) pela diretora de Comunicação do COB, Manoela Penna, durante um evento em que a Riachuelo, patrocinadora do comitê, anunciou o lançamento de uma plataforma de mesmo nome: Inspire. A premiação terá também o patrocínio da marca, que tem contrato com o COB até 2024.



"A superação e performance das atletas merecem o destaque nesta premiação. É sobre inspirar outras mulheres a correrem atrás de seus objetivos, seja através do esporte ou fora dele", comentou Manoela. O Prêmio Brasil Olímpico já tem premiação para "atleta do ano", tanto no masculino quanto no feminino, e para "Atleta da Torcida", em votação online mista.



A plataforma Inspire, lançada pela Riachuelo, promete levar mensagens de elevação e empoderamento feminino por meio de vídeos publicados em páginas específicas nas redes sociais. O projeto, da agência Golden Goal, é bancado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio, que aprovou renúncia fiscal de R$ 2,65 milhões para a Riachuelo.

Cinco atletas foram apresentadas como embaixadoras: a ginasta Rebeca Andrade, que ganhou duas medalhas em Tóquio, a nadadora Etiene Medeiros, primeira mulher brasileira campeã mundial de natação, Raissa Rocha, prata nas Paralimpíadas de Tóquio no lançamento do dardo e cadeirante, a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, campeã olímpica no Japão, e a triatleta Fernanda Keller, referência na modalidade no país.