Lewis Hamilton brinca e afasta fim de carreira na F1

O piloto Lewis Hamilton participou nesta quinta-feira (18) do dia de mídia da Fórmula 1 no GP da China e falou sobre longevidade.



Aos 39 anos, Hamilton comentou sobre sua forma física e diz se sentir "jovem". O heptacampeão fechou dois anos de contrato com a Ferrari a partir de 2025.

"Nunca pensei que chegaria aos 40 anos. Tenho quase certeza de que disse que não faria isso, mas acho que a vida é uma viagem tão maluca. Eu não me sinto com 40 anos, ainda me sinto tão jovem", diz Lewis Hamilton.



O britânico também brincou com o companheiro de profissão, Fernando Alonso. Hamilton disse que ele mostra uma "nova era do atleta".



O espanhol é o piloto mais velho do grid, com 42 anos. Ele mais duas temporadas fechadas com a Aston Martin.



"Não sou o mais velho aqui e ainda vou correr por algum tempo, então é bom que (Alonso) esteja por aí. Fernando é um dos melhores pilotos que tivemos no esporte, então ele continuar aqui mostra o que é possível. Mostra a nova era do atleta e o que o corpo humano pode fazer se você nutri-lo", disse Hamilton.