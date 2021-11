Com quatro meses de treino, meninos do assentamento Aparecidinha trazem três medalhas de torneio de kickboxing

“Vou gritar que a favela venceu.” O refrão da música de MC Cabelinho foi entoado depois que três atletas que começaram a treinar artes marciais há cerca de quatro meses, no assentamento Aparecidinha, em Londrina, trouxeram duas medalhas de ouro e uma de bronze no 5º Open de Tatame de Kickboxing, torneio promovido no dia 30 de outubro, em Santo Inácio, no Noroeste paranaense.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ruan Matheus Lourenço da Silva e João Vitor de Oliveira, que trouxeram o ouro, e Dherik Rhuan da Silva Leite, que alcançou o bronze no campeonato, fazem parte dos 57 atletas que começaram a treinar artes marciais no barracão do Projeto Servir Sempre (@projetoservirsempre), fundado há seis anos para levar a palavra de Deus e fornecer alimentos a pessoas carentes que vivem no assentamento. Hoje, são servidas até 300 refeições e, mais recentemente, foi implantado o treino de artes marciais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A proposta é do instrutor de muay thay e kickboxing Anderson Mafra, de 44 anos. As crianças e adolescentes que participam do projeto esportivo têm entre seis e 15 anos e, para se manterem nos treinos, precisam estar estudando e ter bom comportamento. “Não adianta só incentivar o esporte. Se [o atleta] não se tornar um lutador, que saia um cidadão de bem. Onde vivemos, já conhecemos a precariedade e, com disciplina e estudos, poderão ter melhores condições”, justifica.