Dupla de atletas do Londrina/FEL/IPEC valoriza experiência em Mundial nos EUA

Destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC, as londrinenses Livia Avancini e Tatiane Raquel Silva valorizaram a experiência e a oportunidade de participar do Campeonato Mundial Adulto de Atletismo, que está acontecendo em Eugene, nos Estados Unidos. Estreantes em mundiais da categoria, elas pararam na fase classificatória e não conseguiram ir às finais em suas provas, mas nem por isso saem insatisfeitas.

Livia Avancini terminou na 28ª colocação na prova do arremesso do peso e diz que aprendeu muito ao competir ao lado das melhores do mundo. “Me emocionei várias vezes todos os dias, pensando nas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Sou grata e feliz por essa oportunidade e experiência incrível. Agora vou focar nos erros e melhorias que devemos fazer para a próxima temporada”, falou a atleta de 30 anos.

Recordista sul-americana dos 3000 metros com obstáculos, com 9min24seg38, Tatiane Raquel Silva foi a oitava na série 3 e a 23ª colocada no geral, com 9min26seg25. “Demorei até me encontrar na prova, estou constante na temporada, mas não nego que gostaria de estar numa final. Optei por ficar um pouco mais atrás, a líder do ranking estava na série e isso poderia ser uma marca surreal que eu não aguentasse, mas passei bem os 2.000 metros. Tem muito contato, fiquei presa, não consegui passar os obstáculos direito”, comentou Tatiane.





A dupla segue nos EUA com a seleção brasileira e retorna nos próximos dias para casa. Elas terão um breve período de descanso e na sequência já iniciam a programação de treinos para as próximas competições.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e Colégio Ética; e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba, Centro do Coração e Academia AS Fitness.