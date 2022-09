Equipe de atletismo representa Londrina nos Jogos da Juventude do Paraná

Nesta sexta-feira (23) começa mais um importante compromisso para a equipe Londrina/FEL/IPEC, que vai representar mais uma vez Londrina nos Jojup's (Jogos da Juventude do Paraná). As disputas no atletismo vão reunir atletas de 15 a 18 anos de todo o estado e prosseguem até domingo em Cascavel.



Atual bicampeão geral e dos naipes feminino e masculino no atletismo, o time londrinense projeta estar novamente entre os primeiros colocados. “Queremos novamente representar bem a nossa cidade e estamos focados em dar o nosso melhor para alcançarmos mais esse objetivo na temporada”, falou o técnico Gilberto Miranda.



Para isso, a equipe terá em ação seus principais destaques da categoria sub-18 nas últimas temporadas. No time feminino, nomes como Júlia Aparecida Ribeiro (400 metros rasos), Bianca Davi de Souza (2000 metros), Maria Eduarda Barbosa (salto em altura) e Gabriela Tardivo (3000 metros com obstáculos), todas medalhistas em campeonatos nacionais e top 5 do ranking brasileiro, são os grandes destaques. Já entre os homens, Paulo Henrique Romualdo (110 metros com barreiras), Matheus Gama (200 metros rasos) e Ruan Miguel Souza (400 metros com barreiras), também medalhistas em nacionais e top 5 de ranking brasileiro, são as apostas de pódio do time londrinense.



“Jojup's é sempre uma competição de alto nível, que reúne grandes atletas do estado. Espero que possamos fazer uma campanha e representar bem a cidade de Londrina”, disse Ruan Miguel Souza. No total serão 33 competidores da equipe defendendo as cores de Londrina no atletismo.