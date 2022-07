Equipe londrinense de atletismo tem duas representantes em Mundial Sub-20

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo emplacou nesta quarta-feira (20) mais duas atletas na seleção brasileira. Júlia Ribeiro e Gabriela Tardivo foram convocadas pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para representar o time verde e amarelo no Campeonato Mundial Sub-20, que acontecerá em Cali, na Colômbia, entre os dias 1º e 6 de agosto. As duas obtiveram índices e tiveram suas convocações confirmadas pelo quesito técnico.



Júlia Ribeiro vem mostrando nos últimos meses porque é considerada uma das grandes promessas do atletismo brasileiro. Ela vive a melhor temporada de sua carreira. Aos 17 anos, a líder dos rankings nacionais sub-18 e sub-20 dos 400 metros rasos já soma outras duas convocações para seleções brasileiras em 2022 – ela foi para os Jogos Sul-Americanos Sub-18 e Gymnasíade, a maior competição escolar do planeta.



Os resultados são expressivos. Júlia foi campeã sul-americana Sub-18 nos 400 metros, prova de sua especialidade e no revezamento 4 por 400 metros misto. Ela também venceu a prova no Brasileiro Sub-20 e nos estaduais Sub-18 e Sub-20. Também foi campeã da seletiva que a levou para a Gymnasíade.



“É uma alegria enorme. Estou vivendo um sonho com todas essas convocações, é algo muito especial com certeza. Só tenho a agradecer ao meu técnico e minha família pelo incentivo e vamos para Cali com a missão de buscar mais um bom resultado para o Brasil”, falou a atleta treinada por Gilberto Miranda e que está há quatro anos no projeto.



Gabriela Tardivo despontou para o cenário nacional há três temporadas. De lá para cá coleciona resultados importantes em competições nacionais e internacionais. Atualmente, ela lidera o ranking nacional Sub-20 da prova dos 3.000 metros com obstáculos, para a qual ela foi convocada para defender o Brasil no Mundial de Cali. “Estou muito empolgada com mais uma convocação. Vai ser uma competição muito dura e uma experiência fantástica competir ao lado dos melhores do mundo”, destacou a jovem de 18 anos.



Em 2022, Gabriela Tardivo, que é treinada por Cristiano Ribeiro, já foi convocada também para o Sul-Americano adulto indoor e para o Pan e Sul-Americano de Cross Country. Nesse último ela foi campeã sul-americana da categoria Sub-20.



Com mais duas convocações, a equipe Londrina/FEL/IPEC faz história novamente. Com 24 chamados de atletas e treinadores para seleções brasileiras em 2022, somando diversas categorias, a temporada já é a maior em número de convocações na história da equipe, ultrapassando 2021, que teve 21.



Um feito que a comissão técnica faz questão de celebrar. “Acredito que o trabalho realizado e os resultados alcançados nas últimas temporadas reforçaram muito a representatividade da equipe no cenário nacional e isso reflete também num olhar e atenção maior aos nossos atletas e treinadores. Importante destacar também a força de parceiros e patrocinadores”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.



