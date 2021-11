FEL inicia cadastro prévio para quem quer organizar provas pedestres e ciclísticas em 2022

A Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), abriu o cadastramento prévio para interessados em organizar provas pedestres e ciclísticas no município, em 2022.

Os responsáveis por essas atividades têm até o dia 9 de dezembro para elaborar e entregar um ofício contendo as informações relativas ao evento, incluindo: data e horário da competição; percurso a ser utilizado, com a quilometragem total; nome da corrida/prova; e expectativa do número de participantes. O documento deve ser entregue na sede da FEL, que fica no Ginásio Moringão (R. Gomes Carneiro, 315).

Após a entrega, a solicitação será analisada por uma comissão formada por representantes da FEL e das diretorias de Espaços Públicos e Trânsito, da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A previsão é que os organizadores de eventos recebam uma resposta até a segunda quinzena de dezembro.





De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro Moreira dos Santos, o órgão realizou o cadastramento pela primeira vez em 2018, com o objetivo de organizar melhor o calendário de competições esportivas de Londrina.





“A vantagem é que, com essa organização, evitamos que provas sejam promovidas sem autorização e que dois eventos sejam realizados na mesma data, o que dificulta o controle de trânsito pela CMTU. O cadastramento poderá ser feito depois do dia 9, mas quem o fizer anteriormente terá prioridade na data escolhida para a realização da competição”, explicou.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, frisou que, no período anterior à pandemia de Covid-19, a quantidade de provas pedestres e ciclísticas promovidas em Londrina vinha crescendo. “Somente em 2019, tivemos cerca de 30 provas de rua. Agora, com o avanço da vacinação e a diminuição dos índices de Covid-19, esperamos uma retomada significativa para o ano que vem”, destacou.