Ingressos para embate entre Londrina EC e Vasco da Gama vão à venda

As vendas para acompanhar presencialmente o embate entre o Londrina Esporte Clube e o Vasco da Gama, no Estádio do Café, começaram às 9h desta quarta-feira (24). O valor do meio-ingresso promocional para todos será de R$ 20,00 até a hora da partida.

O público será reduzido, respeitando os devidos protocolos, informou o clube alviceleste.

Para acompanhar a partida, o torcedor terá que adquirir o seu ingresso e ter um exame de detecção RT-PCR negativo realizado em até 3 dias (72 horas) ou antígeno da Covid-19 negativo testado em até 2 dias (48 horas) antes da partida (será exigida a apresentação do teste de detecção antígeno junto a apresentação do ingresso na entrada do estádio) ou vacinação plena contra a Covid-19 (o torcedor deve levar a carteira de vacinação e mostrá-la juntamente com o ingresso na entrada do estádio).







Os torcedores também terão a temperatura corporal medida e são solicitados pelo clube a manter o distanciamento social nas dependências do Estádio, utilizando máscara de proteção.





Crianças e adolescentes são liberados para acompanhar o evento, mas também necessitam apresentar o teste PCR/antígeno.



Veja os pontos de venda de ingressos:





*LOJAS KARILU Centro | Fábrica

Av. Celso Garcia Cid, nº 836. Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 18h. Sábados, das 9h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.

APENAS DINHEIRO



*Muffato Madre Leônia

Av. Madre Leônia Milito, nº1175 (Lojas 2 e 3). Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h.

Telefone: (43) 3324-2930.

APENAS DINHEIRO

*Muffato Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias, nº1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.

APENAS DINHEIRO



*Banca Flamengo

Rua Visconde de Mauá, 168 Sala 17

Jardim Shangri-Lá A

Telefone: 3028-6923

APENAS DINHEIRO

5- Tubastore - loja oficial do Londrina Esporte Clube

Avenida Madre Leônia Milito, 1330, Loja 13

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h às 19h. Sábado das 09h às 13h.

ACEITA DINHEIRO, PIX E CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

Quem comprar na loja oficial do Londrina Esporte Clube, pode até parcelar no cartão de crédito



*Estádio Vitorino Gonçalves Dias

Rua Amazonas, 170.

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 08h às 12h e das 13h às 17h. Sábados das 08h às 12h.

Telefones para contato: (43) 3322-9756 e (43) 3347-2014.

APENAS DINHEIRO

*Bilheteria da cativa do Estádio do Café

A partir do dia 28/11/2021 às 13h.



O clube reforça que a compra de ingressos na bilheteira do Estádio do Café ocorrerá apenas mediante apresentação dos exames RT-PCR ou antígeno ou apresentação impressa da carteira de vacinação com as duas doses. E a venda acontece somente no dinheiro.