Lewis Hamilton afirma que pilotar Ferrari é sonho de infância

Lewis Hamilton quebrou o silêncio no sábado (3) desde o anúncio da mudança para a Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 e revelou que integrar a escuderia italiana é "um sonho de infância".





Em uma declaração publicada nas redes sociais, o piloto detalhou a decisão de deixar a Mercedes e confirmou que pilotar para a Ferrari era uma ambição de longa data.

Publicidade

Publicidade





"Foram dias loucos, repletos de uma série de emoções. Mas, como todos sabem agora, depois de 11 anos incríveis na Mercedes, chegou a hora de começar um novo capítulo na minha vida e vou me juntar à Ferrari em 2025", pontuou.





"Me sinto incrivelmente sortudo, depois de realizar coisas com a Mercedes que eu só poderia ter sonhado quando era criança, por ter agora a chance de realizar outro sonho de infância. Pilotar o vermelho da Ferrari", acrescentou.

Publicidade





O heptacampeão de F1 destacou que foi difícil tomar a decisão de deixar uma empresa cujo vínculo é desde quando tinha 13 anos e ressaltou seu extremo orgulho de tudo o que conquistou junto com a Mercedes, agradecendo a todos com quem trabalhou, principalmente "Toto [Wolff], por sua amizade, orientação e liderança".





"Juntos, conquistamos títulos, quebramos recordes e nos tornamos a parceria piloto/equipe mais bem sucedida da história da F1. E, é claro, não posso me esquecer de Niki [Lauda], que foi um grande apoiador e de quem ainda sinto falta todos os dias", comentou.

Publicidade





Hamilton ainda disse ser o momento certo para fazer uma mudança e assumir um novo desafio, além de comparar as circunstâncias atuais com setembro de 2012, quando surpreendeu o mundo ao sair da McLaren e fechar um contrato com a Mercedes.





"Ainda me lembro da sensação de dar um salto de fé rumo ao desconhecido quando entrei para a Mercedes em 2013", observou ele. "Sei que algumas pessoas não entenderam na época, mas eu estava certo em fazer a mudança e é a sensação que tenho novamente agora. Estou animado para ver o que posso trazer para esta nova oportunidade e o que podemos fazer juntos."

Publicidade





Por fim, garantiu que, neste momento, no entanto, não está pensando em 2025 e seu foco está na próxima temporada e em voltar à pista com a Mercedes.





"Estou mais motivado do que nunca, mais em forma e mais concentrado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez. Estou 100% comprometido com o trabalho que preciso fazer e determinado a encerrar minha parceria com a equipe em alta", concluiu Hamilton, agradecendo a todos que estiveram com ele nessa jornada e o apoiaram.

Publicidade