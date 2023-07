Londrina Futsal busca empate em 3 a 3 com o Serc/UCDB-MS

O Londrina Futsal Feminino buscou o empate diante do Serc/UCDB-MS na noite de terça-feira (25), , no ginásio Moringão, em partida atrasada da 3ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal) que terminou em 3 a 3.





Os gols do Alviceleste foram de Gabi Amorim, duas vezes e Jamilly. Com o resultado, o LEC atinge aos 11 pontos e ocupa a 5ª colocação.

Publicidade

Publicidade

Com um minuto e 27 segundos, Kamilly abriu o placar para o visitante. Aos 6min56s, Maysa ampliou no Moringão.

Publicidade





Com 12min11s, Dany fez um lançamento por elevação e Gabi Amorim, quase de voleio, diminuiu.

Publicidade





Aos 15min38, novamente Maysa fez o gol do Serc/UCDB.





Já na segunda etapa, depois de muita pressão Alviceleste, com 6min49s, Dany cobrou o escanteio rápido e Jamilly desviou no cantinho para encostar no placar.





Faltando 3min47s, Glória tocou no fundo para Jamilly, que tirou da goleira e tocou em Gabi Amorim, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, empatando a partida. Nos minutos finais, ainda Londrina teve duas chances com tiros-livres, mas não foram convertidos.





O próximo jogo do Londrina será neste sábado (29), às 18h, no ginásio da Unopar, quando recebe o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense Série Ouro.