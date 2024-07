Alvo Bike terá palestra sobre alinhamento do corpo e da mente no ciclismo

O Alvo Bike Festival, acontece nos dias 3 e 4 de agosto, em Alvorada do Sul com modalidades de 60 km e 30 km, a proposta do evento é fortalecer a vivência do mountain bike. As provas que serão realizadas no domingo (4) por entre as paisagens naturais do município. No sábado (3) o Festival terá uma pausa para a troca de experiências e compartilhamento de informações relevantes sobre a prova.





A palestra de abertura será ministrada por Karen Paiva, pedagoga, especialista em neurociência aplicada ao esporte e atleta com mais de 250 pódios, além de atual campeã PR XCM. O tema aborda a importância do alinhamento do corpo e da mente para a prática esportiva.

“O corpo somente irá responder aos estímulos que a mente permitir. Crenças limitantes, pensamentos negativos, dúvidas sobre si, medos, angústias, geram ruído na mente dos atletas, o que interfere diretamente e, de modo negativo, na performance. Na competição é importante aprender a lidar com esses ruídos de modo a diminuí-lo ou até mesmo zerá-lo. Somente assim os esportistas conseguirão direcionar 100% do treino físico e técnico em ação e, com isso, ter a possibilidade de conquistar melhores resultados”, afirma Karen.





Segundo ela, assim como o corpo precisa de treino diário e constante, a mente também. “Há técnicas e estratégias diárias a serem colocadas em prática que dão condições para qualquer pessoa, em especial atletas, de entender e dominar seus pensamentos. Não se trata de frases motivacionais. É ciência aplicada ao esporte”, destacou.

A dica mais importante, de acordo com Karen, é trabalhar o esporte considerando as pequenas atividades do dia a dia. “Costumo orientar os atletas a treinarem treinando, comer comendo, escovar os dentes escovando. Parece óbvio, mas não é tão simples. De alguma forma, fomos condicionados a fazer várias atividades ao mesmo tempo e isso tem, como consequência, a maior a dificuldade de foco. Sem foco, não tem como uma competição ser positiva, muito menos os resultados serem satisfatórios”, salientou.





Foco, de acordo com ela, se desenvolve diariamente, nas pequenas ações. “Para o atleta, a principal atividade é o treino. Se ele treina concentrado no que está fazendo, na sua respiração, no movimento, na técnica da pedalada, na marcha, na cadência, no batimento cardíaco, no seu ritmo sustentável, no trajeto que escolheu, terá melhores condições de, no dia da competição, ter sua atenção voltada para essas questões”, relatou.

EXPERIÊNCIA

O Alvo Bike Festival, além de promover o ciclismo, tem o objetivo de valorizar a vida do atleta por meio de informações que possam contribuir com sua segurança e com a boa experiência no percurso. “Alvorada do Sul já é reconhecida como uma cidade esportista, principalmente em relação ao ciclismo. Nesta edição estamos oferecendo aos ciclistas e familiares hospedagem gratuita em alojamentos ou camping. Outro diferencial é a inclusão das crianças na vivência do esporte por meio da participação das provas por idade, ganho de medalha e construção de memórias afetivas relacionadas ao ciclismo”, destacam os organizadores.





A Prova será acompanhada pelos fiscais da FPC (Federação Paranaense de Ciclismo), equipe de motociclistas, equipe de staff, equipe de bombeiros civis e equipe de socorro/ambulância.

Além da prova a haverá uma arena com Entretenimento para a toda a comunidade com dança, alongamento, Espaço KIDS e a grande Festa dos Motoristas da Igreja Matriz de Alvorada do Sul com alimentação e entretenimento musical.





ALOJAMENTO E CAMPING GRATUITOS

O festival contará com camping e alojamento gratuitos. O camping ficará no gramado ao lado da quadra (para montagem de barracas em grupo ou individuais) e banheiros masculinos, feminino com e sem chuveiro, sendo necessário trazer barraca, colchonete ou colchão, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal.





Já o alojamento será na quadra coberta, salas de aula e banheiros masculino, feminino com e sem chuveiro. É necessário trazer colchonete ou colchão, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal (também há a possibilidade de instalar barraca no alojamento).

CRONOGRAMA





Sábado (3)

14 horas - Cerimonial de Abertura Oficial



14h30 - Início da Entrega de Kits até as 18h30

15h30 - Palco Interativo com Painel dos Profissionais do MTB

17 horas - Palestra Open: Rituais Pré Competição





Domingo (4)

A partir das 6h30 - Concentração e Café da Manhã para Inscritos



A partir das 6h30 - Entrega de Kit

A partir das 8 horas - Largada conforme bolsões das categorias