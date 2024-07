Time londrinense de Futebol Americano faz sua primeira decisão inédita no Estádio do Café

A equipe de Londrina chega pela primeira vez na final do Paranaense de Futebol Americano, o Paraná Bowl. A partida será entre Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles que se enfrentam em decisão inédita no Estádio do Café, no dia 27 de julho, a partir das 19h.





O time londrinense fez uma campanha perfeita com cinco vitórias e nenhuma derrota durante a Conferência Ivaí e venceu o Paraná HP na semifinal, no dia 23 de julho, por 26-16.

Os ingressos para a grande final inédita entre Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles já estão à venda. Os valores começam a partir de R$ 30 (meia) no primeiro lote até o dia 19 de julho. No dia do jogo, o valor sobe para R$ 50 (meia) e R$ 100 inteira.





Também é possível comprar ingresso solidário por metade do preço doando 1 quilo de alimento. Os ingressos são limitados. Mais detalhes no site Go Ingressos. https://goingressos.com.br/evento/paranabowl

A escolha do Estádio do Café como palco da final também é inédita. É a primeira vez que o jogo sai da região metropolitana de Curitiba. Além da capital, a partida aconteceu apenas em São José dos Pinhais e Campo Largo. “(o jogo no) Estádio do Café vai ser algo muito grande, que eu acredito que vai ajudar a desenvolver o esporte”. lembra o presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Vicente Lopes Algarte.





Coritiba Crocodiles vai atrás do seu 11º título

Para enfrentar o novato nas finais está o time que mais chegou a decisões e o maior vencedor do Estadual. O Coritiba Crocodiles tem dez títulos e esteve em 11 finais, com apenas uma derrota. A equipe curitibana é também tricampeã brasileira.





Os Crocodiles garantiram o seu 12º Paraná Bowl depois de vencer por 11-0 o Brown Spiders na semifinal do Paranaense, no último dia 6 de julho. Apesar de ser um veterano em decisões, a principal motivação do time neste primeiro semestre é reforçar ainda mais a hegemonia. ”Estou animado com o que 2024 nos reserva. Reconhecidos nacionalmente por nossa paixão e desempenho, estamos focados em aprimorar nossas estratégias e superar cada desafio. Neste primeiro semestre, nosso objetivo é manter o título paranaense, consolidando nossa posição de liderança no estado”, completou o headcoach do Coritiba Crocodiles, João Hapner.

Serviço





Paraná Bowl: final do campeonato paranaense de futebol americano

Londrina Bristlebacks x Coritiba Crocodiles

Quando: dia 27 de julho, às 19 horas

Onde: Estádio do Café, Londrina

Ingressos: à venda pelo site do Go Ingressos https://goingressos.com.br/evento/paranabowl .

R$ 60 (R$ 30) primeiro lote . R$ 80 (R$ 40 meia) segundo lote e R$ 100 (R$ 50 meia) dia do jogo.