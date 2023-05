Londrina Futsal vence Clube Resenhas-Go e está na semifinal da Taça Brasil

O Londrina Futsal venceu o Clube Resenhas-GO por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (26), no Ginásio Moringão, pelas quartas de final da Taça Brasil de Clubes 2023. Os gols do LEC foram de Gabi Amorim e Bruna.





Publicidade

Publicidade

Nas semifinais, as meninas do Tubarão vão enfrentar o Taboão da Serra-SP, neste sábado (27), às 16h45.





A equipe goiana começou surpreendendo, mas parou nas grandes defesas de Lorraine, uma das destaques da partida. Pouco tempo depois, o Londrina tomou conta da partida e criou as melhores oportunidades, esbarrando na goleira adversária.

Publicidade





De tanto insistir, saiu o gol, faltando 1:15 para o término do primeiro tempo. Dany recuperou a bola, avançou e bateu para a meta. Houve desvio na goleira e a sobra ficou para Gabi Amorim, com o gol aberto, fazer a festa da torcida no Moringão.





No 2º tempo, com menos de um minuto, a arbitragem marcou falta para o Londrina depois de recuo de bola para a goleira. Bruna foi para a cobrança e bateu firme no canto esquerdo e deu números finais ao jogo.

O Londrina, então, começou a controlar a partida, criou várias chances e teve em Lorraine a segurança, quando foi ameaçado.