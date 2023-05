Novo edital do Feipe 2023 está com inscrições abertas para projetos esportivos em Londrina

Estão abertas as inscrições para o segundo edital de 2023 do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes).





No novo chamamento público, pelo Edital nº 05/2023, que vai selecionar propostas a serem beneficiadas pela iniciativa, o investimento do Município será de R$ 1.175.000,00 para fomentar diferentes segmentos esportivos londrinenses.





Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de junho. O edital completo e atualizado, está disponibilizado no site da FEL e a íntegra foi publicada na segunda-feira (22), no Jornal Oficial do Município edição nº 4.918.







Os projetos precisam ser protocolados, exclusivamente, pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações) do Município. Para isso, os representantes dos proponentes devem ter cadastro prévio e atualizado nesta plataforma virtual para enviar os documentos necessários à participação no Edital nº 05/2023, que reúne as informações e os anexos listando os pré-requisitos para habilitação e critérios de classificação em cada um dos programas contemplados, bem como modelos de documentos e outros.





O recurso usado neste edital será remanescente da primeira seleção de 2023, que ocorreu recentemente, e que já havia habilitado mais de 60 projetos. Para este ano, o Feipe vai investir um total de R$ 6.242.000,00.

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o atual chamamento do Feipe 2023 vai dar oportunidade a modalidades que não foram selecionadas no primeiro edital, além de novas modalidades inseridas nesse processo. “Estamos reabrindo a seleção, já que antes houve modalidades que desistiram no meio do caminho ou foram reprovadas na fase de documentação. Também foram suprimidas modalidades que ficaram desertas, ou seja, sem procura. O segundo edital é adaptado com esse objetivo, possibilitando que mais entidades concorram a esse importante incentivo financeiro ao esporte londrinense”, detalhou.





Neste segundo edital do Feipe, a distribuição de recurso vai contemplar quatro programas, entre projetos esportivos e paradesportivos, que podem chegar em até 25 modalidades atendidas. São: o Adulto (R$ 210 mil), Alternativo (R$ 90 mil), Juventude (R$ 700 mil) e Pessoas com Deficiência (R$ 175 mil). Os aprovados e que cumprirem todas as etapas estabelecidas no chamamento público terão a oportunidade de firmar Termo de Colaboração com a FEL para desenvolverem seus trabalhos no decorrer deste ano.

No Adulto, podem ser inscritas propostas voltadas ao beisebol, ciclismo, MMA, tênis de campo, xadrez e wrestling.





O Alternativo abre chances para modalidades que não estão contempladas nos demais programas, e vai atender até três projetos de R$ 30 mil cada.

A categoria Juventude contempla atletismo, beisebol, ciclismo, futebol masculino e feminino, kendô, natação e xadrez.





Para beneficiar as pessoas com deficiência esportistas de Londrina, osegmento traz oportunidades para o atletismo (DI - Deficiência Intelectual), atletismo (DV - Deficiência Visual), atletismo, (DF- Deficiência Física), badminton, futsal down, futsal para surdos, natação e tênis de mesa.

Depois do término do prazo de protocolos, todos os projetos apresentados passarão por análise do CAFEL (Conselho Administrativo da Fundação de Esportes), grupo que vai eleger os vencedores, considerando os critérios de classificação estabelecidos no edital, usando para definição a maioria simples de itens vencidos por cada um dos projetos.





Conforme o diretor técnico da FEL, Claudemir Fattori, no primeiro edital, alguns projetos não foram selecionados devido a problemas nos procedimentos de inscrição. Por isso, reforça que os participantes precisam ter atenção e preencher com calma cada parte solicitada pelo edital. “São erros pouco comuns, mas que acontecem e podem vir a eliminar um projeto, seja na fase de inscrição ou mesmo já na etapa de documentação. Como a fase de protocolar os projetos dura 30 dias, é tempo suficiente para todos irem fazendo devagar, preenchendo tudo corretamente sem esquecer de nenhum item, e tendo oportunidade de revisar. Um segundo olhar de alguém pode ajudar muito a identificar erros”, sugeriu.





Fattori ainda pontua que a equipe da FEL está à disposição para colaborar esclarecendo questões do edital do Feipe a quem necessitar de suporte. Quem tiver dúvidas e precisar, pode ligar para a Fundação no telefone (43) 3372-9131 e falar com o setor de Convênios para mais informações. E a sede da FEL, localizada no ginásio Moringão, atende diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.