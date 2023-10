Londrina Futsal segurou o empate contra o São José nas quartas de final

O Londrina Futsal segurou o empate nesta sexta-feira (29) no Ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos-SP. A partida de ida das quartas de final da LFF (Liga Feminina de Futsal) foi contra o São José Futsal, com o placar de 2 a 2. Pela equipe paulista, Lígia e Andressinha marcaram os gols. Pelo LEC, Dany e Vanessa Leal.







A partida de volta acontece no próximo sábado (7), às 18h, no ginásio Anhanguera/ Unopar Piza, com a entrada gratuita. Quem vencer, avança para à semifinal. Em caso de novo empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Caso a prorrogação também termine empatado, a equipe com a melhor campanha, avança. No caso, o Londrina teve melhor campanha na primeira fase.

Gol - Dany (LEC) - 11:42

Gol - Lígia (SJO) - 1:21:04

Gol - Andressinha (SJO) - 1:24:30

Gol - Vanessa Leal (LEC) - 1:32:58