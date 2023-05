Londrina Futsal vence Leoas da Serra e garante o 1º lugar na Taça Brasil

O Londrina Futsal Feminino venceu o time das Leoas da Serra-SC por 1 a 0 no terceiro e último jogo na fase de grupos da Taça Brasil de Clubes 2023, na noite desta quarta-feira (24), no Ginásio Moringão, em Londrina.





O gol Alviceleste foi marcado pela ala Bruna, no segundo tempo. Com o resultado, o LEC garantiu a classificação em 1º lugar do Grupo C da competição. Agora, espera a rodada final para conhecer o adversário nas quartas de final.





Em um primeiro tempo muito equilibrado, com chances para ambos os lados e grande movimentação, os dois times foram para o intervalo com o placar zerado. A goleira Lorraine fez grandes defesas e a equipe londrinense ficou na bronca com a arbitragem, por lances sem o mesmo critério e uma possível sexta falta não aplicada contra o time adversário.





O panorama do segundo tempo não mudou muito - as duas equipes criaram e esbarraram na qualidade defensiva oposta. Mas faltando 2:40 para o final do jogo, em jogada bem trabalhada, Dany achou Bruna na ala direita, que bateu cruzado para abrir o placar e fazer o gol da partida.