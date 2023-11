Pan: Handebol e polo aquático ganham prata no masculino

O sábado (4) também foi de finais para os esportes coletivos no Pan. As seleções brasileiras de handebol e polo aquático decidiram as modalidades contra Argentina e Estados Unidos, respectivamente, e terminaram com a prata.





Em Viña Del Mar, o handebol do Brasil começou bem e conseguiu manter o placar próximo, indo ao intervalo com uma diferença de apenas dois gols: 16x14 para os hermanos. No segundo tempo, porém, o adversário aumentou a vantagem e disparou, encerrando a partida em 35x25.





No polo aquático, disputado no Estádio Nacional, em Santiago, o time norte-americano impôs a superioridade desde o início, se mantendo à frente no marcador ao longo dos quatro períodos. O goleiro brasileiro Guilherme Barella fez boas defesas, mas os Estados Unidos conseguiram marcar 17 vezes, contra 7 do Brasil, confirmaram o favoritismo e ficaram com o ouro.