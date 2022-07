Programa de Atividade Física da UEL abre programação até dezembro; confira as atividades

O Programa de Atividade Física (Nafi), do Centro de Educação Física e Esporte (Cefe), abriu sua programação do segundo semestre na UEL (Universidade Estadual de Londrina). O período de atividades será do dia 8 de agosto ao dia 8 de dezembro. As inscrições devem ser realizadas presencialmente entre os dias 1º e 5 de agosto. O atendimento do Nafi ocorre toda quinta-feira no Cefe, das 14h às 17h, e não será permitida a troca de modalidade, dias e horário no decorrer do semestre.

O valor das aulas varia de acordo com a modalidade e pode ser parcelado em até duas vezes. Entre as orientações para a volta dos alunos, o NAFI destaca a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento e garrafa de água individual.