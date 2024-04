Palmeiras volta a virar final, derruba Santos e leva primeiro tri paulista após 90 anos

O Palmeiras repetiu, na noite de domingo (7), o que havia feito nos dois anos anteriores e conquistou o Campeonato Paulista após uma derrota no primeiro jogo da final. Repetiu também algo que havia alcançado fazia bem mais tempo: pela primeira vez desde 1934, é tricampeão estadual.

O triunfo de 2024 foi obtido contra o Santos, que ganhou a partida de ida, na Vila Belmiro, por 1 a 0. Na volta, no Allianz Parque, o time alviverde reverteu o placar agregado, com uma vitória por 2 a 0, gols de Raphael Veiga e Aníbal Moreno.



O jogo terminou em uma cena bastante recorrente nas últimas temporadas, troféu erguido pelos comandados de Abel Ferreira. Ao menos um detalhe dessa cena, porém, deixará de ser recorrente: Endrick levantando uma taça com a camisa alviverde.



O clube paulista até tentou negociar uma liberação apenas em dezembro. Mas o time espanhol já aguarda com ansiedade a chegada do garoto, que marcou nos dois jogos mais recentes da seleção brasileira -vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres, e empate por 3 a 3 com a Espanha em sua futura casa, o Santiago Bernabéu, em Madri- e encheu os olhos europeus.





Ao menos por enquanto, porém, ainda que por pouco tempo, Endrick é jogador do Palmeiras. Decisivo na conquista do último Brasileiro, o adolescente teve participação importante também na trajetória de seu time no Paulista e o levou à decisão, voltando às pressas da seleção para definir o triunfo por 1 a 0 sobre o Novorizontino na disputa semifinal.



Na decisão, o Palmeiras precisou de pouco mais de 30 minutos para deixar o confronto empatado. Aos 32 da etapa inicial, Raphael Veiga converteu uma cobrança de pênalti e abriu o placar no Allianz.



A penalidade só foi assinalida pelo árbitro Raphael Claus depois de revisar o vídeo, pelo qual ele considerou faltoso o choque do goleiro João Paulo em disputa de bola com Endrick, que tentou surpreender a defesa santista após uma cobrança de tiro de meta de Weverton.



O Palmeiras manteve a pressão depois do gol, sobretudo com Endrick, enquanto o Santos demorou até depois do intervalo para se reencontrar na partida. Até o pênalti, havia um equilíbrio no duelo, uma chance clara para cada lado: aos 9 minutos, Gil salvou um bola de cabeça em cima da linha após chute forte de Mayke. A resposta santista foi num arremate de longe de Pituca.



Depois do intervalo, foi a vez Mayke aparecer como salvador e salvar, em cima da linha, um chute de Otero.

Aos 21, porém, ninguém conseguiu impedir o Palmeiras de marcar o segundo e virar o confronto. Piquerez fez grande jogada pela esquerda, cruzou na cabeça de Flaco López, que ajeitou para Aníbal Moreno completar para o fundo da rede e colocar os donos da casa no caminho do título.

Publicidade



